Сегодня, 13:18
Выплат отдельной категории граждан больше не будет
В пресс-службе ГД РФ отметили, какие меры по поддержке безработных в условиях пандемии заканчиваются 1 октября, сообщают «Вести:Приморье».
1 октября заканчивается ряд мер по поддержке безработных граждан, например:
продление на три месяца максимальной выплаты в 12 130 рублей для ИП, прекративших деятельность с 1 марта 2020 года;
продление выплат по безработице на три месяца для граждан, утративших после 1 марта право на пособие.
Граждане, которые потеряли работу и обратились в службу занятости с 1 марта, получают пособие по верхней планке – 12 130 рублей. Исключение составляют сотрудники, уволенные за нарушение трудовой дисциплины.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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