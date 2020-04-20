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Выплат отдельной категории граждан больше не будет

Выплат отдельной категории граждан больше не будет

Источник фото: pixabay.com

В пресс-службе ГД РФ отметили, какие меры по поддержке безработных в условиях пандемии заканчиваются 1 октября, сообщают «Вести:Приморье».

1 октября заканчивается ряд мер по поддержке безработных граждан, например:

продление на три месяца максимальной выплаты в 12 130 рублей для ИП, прекративших деятельность с 1 марта 2020 года;

продление выплат по безработице на три месяца для граждан, утративших после 1 марта право на пособие.

Граждане, которые потеряли работу и обратились в службу занятости с 1 марта, получают пособие по верхней планке – 12 130 рублей. Исключение составляют сотрудники, уволенные за нарушение трудовой дисциплины.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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