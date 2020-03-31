Пособие по безработице в повышенном размере получают приморцы

Доплата к пособию по безработице в размере 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка с июня по август положена жителям Приморского края, зарегистрировавшимся в службе занятости населения в качестве безработного, сообщают «Вести:Приморье». С начала выплат такую поддержку получили более 12,6 тысячи семей, в которых воспитывается около 19,8 тысячи детей, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, на поддержку семей с несовершеннолетними детьми, где один или оба родителя лишились работы, направлено почти 23 миллиона рублей.

И если ранее выплата была положена только родителям, потерявшим работу после 1 марта, то сейчас по 3000 рублей на каждого ребенка смогут получить все граждане с детьми, лишившиеся работы и зарегистрировавшиеся в службе занятости населения в качестве безработных.

«Всего на различные социальные выплаты приморцам, признанным безработными, из федерального и краевого бюджета предусмотрено более 1,3 миллиарда рублей», – комментируют в ведомстве.

Напомним, с апреля по июль этого года из-за распространения коронавирусной инфекции в условиях начисления пособия по безработице поэтапно происходили временные изменения. Так, сегодня в совокупности действуют следующие условия:

– зарегистрироваться в качестве безработного можно в дистанционном формате на сайте Госуслуги или портале «Работа в России»;

– до конца 2020 года действует новый максимальный размер пособия. В Приморском крае его размер с учетом районного коэффициента 1,2 – 14 556 рублей;

– уволенным приморцам с 1 марта 2020 года будет выплачиваться пособие в размере 14 556 рублей с апреля по 31 августа;

– минимальный размер пособия будет выплачиваться в повышенном размере (в Приморье – 5 400 рублей) с мая по 31 августа;

– одному из родителей, который зарегистрирован в качестве безработного, дополнительно к пособию выплачивается по 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка с июня по август включительно;

– ИП, прекратившим свою деятельность после 1 марта и признанным безработными, будет выплачиваться максимальный размер пособия 14 556 рублей на срок не более 3 месяцев, с 13 июня по 1 октября этого года;

– безработными приморцам, у которых срок выплаты пособия истек после 1 марта этого года, пособие будет автоматически продлено на срок не более 3 месяцев, с 13 июня по 1 октября 2020 года. Размер нового пособия будет равен той сумме, которая выплачивалась ранее.

Отметим, что с 1 июля служба занятости населения Приморского края начала очный прием граждан с соблюдением масочного режима. Зарегистрироваться в качестве безработного по-прежнему можно удаленно, на перерегистрацию и вторичный прием специалисты приглашают граждан лично.

Консультации по вопросам занятости можно получить у специалистов «горячей линии»: 8-800-200-56-81. Телефоны и адреса отделений службы занятости населения в Приморском крае можно найти на интерактивном портале краевого министерства труда и социальной политики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]