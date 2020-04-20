По 3 тысячи детям и пособие по безработице: деньги на выплаты поступили в Приморье

Выплату в размере 3 тысяч рублей на ребенка безработные приморцы и в сентябре. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Дополнительные средства в размере 360 миллионов рублей на выплаты безработным в Приморском крае направит правительство РФ. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин в субботу, 12 сентября.

Как поясняют в министерстве труда и социальной политики Приморского края, изначально дополнительная выплата к пособию полагалась только тем гражданам, которые потеряли работу до 1 марта. Позже категорию получателей доплаты расширили – в течение трех месяцев, с июня по август, по 3000 рублей на каждого ребенка получали все семьи, один из родителей в которых лишился трудоустройства. Сегодня меру поддержки продлили и на сентябрь.

«Дополнительное финансирование позволит регулярно и в полном объеме предоставлять финансовую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации», – отмечают в краевом минтруда.

Напомним, на сегодняшний день размер пособия по безработице с учётом районного коэффициента варьируется от 1800 до 14556 рублей в зависимости от категории получателя. Обратиться в органы службы занятости и зарегистрироваться в качестве безработного по-прежнему можно удаленно через портал «Работа в России». В дальнейшем на перерегистрацию безработные граждане приглашаются лично.

Консультации по вопросам занятости можно получить у специалистов «горячей линии»: 8-800-200-56-81. Телефоны и адреса отделений службы занятости населения в Приморском крае можно найти на интерактивном портале краевого министерства труда и социальной политики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]