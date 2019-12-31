Повышенное пособие по безработице получили более двух тысяч приморцев с детьми

Более 2,2 тысячи родителей несовершеннолетних детей, потерявших работу после 1 марта, получили увеличенное пособие по безработице в Приморье. Размер доплаты – 3 тысячи рублей на каждого ребенка до 18 лет.

Как сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, на поддержку семей, где после 1 марта работы лишились оба или один родитель, направлено 4,4 миллиона рублей.

А всего на выплаты по безработице за этот период израсходовано 33,2 миллиона рублей. Максимальное пособие в размере 14 556 рублей получили более 7 тысяч жителей края.

Как отмечают специалисты, период вынужденной самоизоляции внес значительные изменения на рынке труда Приморья в сравнении с прошлогодними показателями этого же периода. С начала года в службы занятости в поисках работы обратились почти 33,7 тысячи человек. Численность зарегистрированных в качестве безработных составила 25,9 тысячи. Для сравнения: на начало июня прошлого года официально безработными числились 11,7 тысячи жителей края.

Уровень регистрируемой безработицы в Приморье составил 2,60% (начало июня 2019 года – 1,13%). Напряженность на рынке труда составила 0,4 незанятых граждан, приходящихся на 1 вакансию (в 2019 году – 0,2 единицы).

С начала года приморские работодатели заявили в службу занятости 66,5 тысячи вакансий (в 2019 году – 83,7 тысячи мест).

Из-за принятых ограничительных мер в связи с коронавирусом служба занятости предлагает работу на предприятиях и учреждениях, которые продолжили деятельность в этот период. Вакансии не требуют специальных навыков. Трудоустроиться может любой желающий, вне зависимости от опыта работы и образования.

В организациях, сотрудники которых находятся в условиях неполного рабочего времени, в отпуске без сохранения заработной платы или в простое, также могут быть организованы общественные или временные работы.

Напомним, с конца марта рассмотрение обращений по вопросам занятости проходит в дистанционном режиме. С 9 апреля действует упрощенный порядок регистрации в службе занятости населения.

«Гражданину достаточно подать заявление и оставить резюме на портале “Работа в России”», – подчеркивают в региональном минтруде.

Консультации по вопросам занятости можно получить по телефонам: 8 (423) 222-86-70, 226-74-82, а также у специалистов «горячей линии»: 8-800-200-51-68 или 8-800-200-56-81.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]