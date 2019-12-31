Пособие по безработице в максимальном размере будут получать приморцы, лишившиеся работы после 1.03.2020

Пособие по безработице в максимальном размере будут получать жители Приморского края, лишившиеся работы после 1 марта 2020 года и зарегистрированные в качестве безработных. Размер выплат в апреле-июне составит 12 130 рублей, - сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

В соответствии с новым постановлением, на выплаты в максимальном размере в апреле, мае и июне могут рассчитывать граждане, потерявшие работу после 1 марта, вне зависимости от количества отработанных недель.

Кроме того, если в семье с несовершеннолетними детьми один или оба родителя, лишившиеся работы после 1 марта, признаны безработными, то на каждого ребенка будет назначена доплата по 3 тысячи рублей одному из родителей.

Увеличенное пособие и доплату жители края получат с даты регистрации в качестве безработных в апреле, мае и июне. С июля пособие будет рассчитывается по ранее утвержденной методике.

Оформить статус безработного жители края могут в дистанционном режиме. Для этого достаточно подать заявление на портале «Работа в России» и заполнить резюме. Остальные сведения будут проверены путем межведомственного взаимодействия.

Ранее не работавшим гражданам, уволенным ранее 1 марта и состоявшим в трудовых отношениях менее 26 недель, тем, кто обратился в службу занятости после более чем годичного перерыва в трудовой деятельности или был уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, пособие будет назначено в минимальном размере, увеличенном на районный коэффициент.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]