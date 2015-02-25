Новые меры поддержки: граждане получат дополнительные ежемесячные выплаты

Потерявшие работу после 1 марта получат пособия в максимальном размере. Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле - июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщают «Вести:Приморье»

Для временно безработных граждан, у которых есть дети, вводятся дополнительные выплаты по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Обеспечить новые меры поддержки населения в условиях эпидемии коронавируса поручил Президент России Владимир Путин, отмечается на сайте ГД РФ.

На социальные выплаты безработным в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено 54,3 млрд рублей. На выплаты пособий в рамках нового постановления Правительства дополнительно потребуется 33,36 млрд рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]