Государство продолжит поддержку безработных и в 2021 году

Правительство в 2021 году продолжит поддерживать безработных граждан, на эти цели в бюджете предусмотрены дополнительные ресурсы, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

«Пособия безработным действительно у нас в этом году были увеличены. Мы предусмотрели дополнительные средства в текущем году — более 100 млрд рублей пошло на реализацию этой задачи. Кстати говоря, не только в этом году, но и на следующий год мы также предусматриваем дополнительные ресурсы для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Меры социальной защиты наших граждан, которые ещё не нашли работу, — они будут обеспечены в полном объёме», — заявил глава Минфина Антон Силуанов.

В интервью на телеканале «Россия-24» министр отметил, что сейчас максимальный размер пособия по безработице в объёме МРОТ — 12 130 рублей — установлен до конца 2020 года, а период выплаты повышенного минимального пособия в объёме 4,5 тыс. рублей — до 1 октября 2020 года.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, уровень безработицы в стране по итогам 2020 года составит 5,7 процента, затем ожидается снижение показателя до 5,2 процента в 2021 году, 4,7 процента в 2022 году и 4,6 процента в 2023 году.

По данным Минтруда, в условиях пандемии количество безработных в России с начала 2020 года возросло к 1 сентября в 5,3 раза. В сентябре количество безработных граждан, по данным ведомства, достигнет пика высоких значений, превысив 3,6 млн человек.

Ранее Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что безработица в России к концу 2021 года не должна превышать 4,7 процента.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]