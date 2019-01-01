В России изменится размер пособий

С начала 2021 года в России увеличатся пособия, сообщают «Вести:Приморье». Увеличение связано с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 392 рублей в 2020-м.

«Помимо размера МРОТ будут учитывать данные за 2019—2020 годы, что отразится на минимальном и максимальном размере выплат», — пишет «Бизнес.ру». В результате минимальное пособие по беременности и родам поднимется до 57 037 рублей (на 1 206 рублей больше, чем в 2020 году), максимальное — до 340 795 рублей (+18 604).

Пособие по уходу за первым ребенком увеличат до 4 956,8 рубля в месяц (+ 104,8). Максимальный размер пособия будет составлять 29 600,48 рубля (+1 615,82). Также МРОТ будут учитывать при расчете больничного листа — в результате выплаты составят 407,41 рубля в день.

В 2021 году на индексацию пенсий вновь смогут рассчитывать только неработающие пенсионеры. Им должны увеличить выплаты примерно на 6%, отмечает ura.ru.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что МРОТ будет расти в ускоренном темпе с 2021 года, сообщает агентство Nation News. Ожидается, что при новой методике расчета МРОТ в России будет расти быстрее, чем прожиточный минимум.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]