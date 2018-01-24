Министр труда рассказал о размере пособия по безработице после августа

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков пояснил, вырастет ли минимальный размер оплаты труда, сообщают «Вести:Приморье».

Минимальный размер оплаты труда конституционно уже сейчас привязан к прожиточному минимуму. Поэтому МРОТ не может быть ниже, чем прожиточный минимум трудоспособного населения, отметил ТАСС министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

В свою очередь прожиточный минимум формируется на основании стоимости потребительской корзины по итогам второго квартала года, предшествующего очередному финансовому. МРОТ на 2021 год будет определен по итогам расчета прожиточного минимума за второй квартал 2020 года. Когда будет подсчитана стоимость потребительской корзины за второй квартал, будет четкое понимание, какой МРОТ будет установлен на 2021 год. Естественно, он вырастет.

В период пандемии пособие стало своего рода социальной гарантией минимального дохода в период, когда найти новое место работы объективно непросто. Поэтому было принято два решения: первое — максимальный размер пособия по безработице был повышен до МРОТ — это 12 130 рублей, минимальный размер пособия по безработице — до 4,5 тыс. рублей. Изначально размеры пособий были 8 тыс. и 1,5 тыс. рублей соответственно.

Дополнительно к пособиям — доплата зарегистрированным безработным по 3 тыс. рублей на каждого ребенка до 18 лет. При этом пособия по безработице рассчитываются с учетом районных коэффициентов, то есть в отдельных регионах максимальный размер пособия выше 12 130 рублей. Все это в совокупности дает возможность обеспечить достаточно серьезную поддержку гражданам, оставшимся без работы.

Сейчас обсуждаются параметры пособия на 2021 год. Эти выплаты, с одной стороны, гарантия обеспечения минимальной потребительской корзины, а с другой стороны, должны быть стимулом для поиска работы. Поэтому сейчас обсуждаются дополнительные возможности дифференциации размеров пособий по безработице в зависимости от периода нахождения человека в статусе безработного.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]