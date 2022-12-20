«Будете находиться там»: Олег Кожемяко «устроил разнос» высокопоставленным чиновникам

Губернатор Приморья Олег Кожемяко потребовал в кратчайшие сроки наладить транспортное сообщение с островом Путятина, сообщают «Вести:Приморье».

Олег Кожемяко поручил администрации Фокино и минтрансу региона наладить морское сообщение с Путятиным и организовать теплое помещение для ожидающих паром на острове. Об этом глава Приморья распорядился на совещании с руководителями органов власти и главами муниципалитетов, говорится в релизе на сайте правительства ПК.

Как доложил глава Фокино Александр Баранов, завершить ремонт судна и пустить его на линию планируется 26 декабря, уже идет его покраска, наладка оборудования. Сейчас топливом и продуктами население обеспечено, доставляются пенсии, а перевозки осуществляются другим плашкоутом. В ближайшее время установят тёплый вагончик для пассажиров. До конца текущей недели будет готово к работе судно на воздушной подушке.

Олег Кожемяко поручил заместителю председателя Правительства края Валерию Прокопчуку и замминистра транспорта и дорожного хозяйства Григорию Плотницкому лично контролировать работы на месте, пока не завершится ремонт плашкоута и оборудование теплого помещения для людей.

«Пока не наладится регулярное транспортное сообщение, будете находиться там. Вся эта работа не была взята вовремя на контроль ни муниципалитетом, ни нашим министерством. И мы сейчас получаем справедливые жалобы граждан. Если указанные сроки возобновления транспортного сообщения будут сорваны, не установят теплые вагончики для пассажиров, примем кадровые решения», – заявил губернатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]