Названы сроки открытия аварийного путепровода на дороге в Надеждинском районе

Аварийный путепровод на дороге, ведущей к селу Тереховка в Надеждинском районе, отремонтируют и откроют для легкового транспорта в сентябре, сообщают «Вести:Приморье».

Объект осмотрел губернатор Приморского края Олег Кожемяко в рамках рабочей поездки в муниципалитет во вторник, 28 июля.

В 2019 году путепровод был признан аварийным, угрожающим безопасности дорожного движения и подвижного состава железной дороги из-за наличия критических дефектов в несущих конструкциях. Движение по нему тогда приостановили. Однако это создало проблемы для местного населения – людям приходится в объезд добираться до расположенных рядом школы, детского сада, завода бетонных изделий.

Олег Кожемяко поручил в кратчайшие сроки данный вопрос решить. Руководитель Примавтодора Алексей Ширшов заверил, что все необходимые работы будут выполнены до конца сентября, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Необходимо снять почти 70 тонн асфальта, чтобы снизить нагрузку на мост. Взамен положим 5-сантиметровый слой. Установим металлическую рамку, чтобы не проезжали грузовики. Это позволит обеспечить одностороннее движение легкового транспорта и микроавтобусов до 3,5 тонн», – сообщил руководитель предприятия.

Губернатор подчеркнул, что объект социально важный, поэтому к исполнителям, которые недобросовестно относятся к своим обязанностям, будут приниматься меры воздействия.

«В этой ситуации есть вина министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, обслуживающей организации. Они приняли простое решение закрыть объект, не выполнив никаких работ для сохранения движения автомобилей», – обозначил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]