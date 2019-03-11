Движение через путепровод на дороге к Тереховке открыто для легкового автотранспорта

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморья работает над проектированием реконструкции путепровода на автомобильной дороге к селу Тереховка в Надеждинском районе. А пока по поручению губернатора края Олега Кожемяко на участке обеспечен проезд для легковых автомобилей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Движение через путепровод возобновили 30 сентября.

«Специалисты сняли около 70 тонн асфальта, чтобы снизить нагрузку на мост. Взамен дорожники уложили 5-сантиметровый слой. Также установлена металлическая рамка, которая не позволит проехать грузовикам. На участке обеспечено одностороннее движение легкового транспорта и микроавтобусов до 3,5 тонн. Установленные камеры в режиме онлайн фиксируют все, что происходит на путепроводе, – обо всех нарушениях будет сообщено в ГИБДД, выставлены штрафы», – сообщили в ведомстве.

Ремонт самого путепровода начнется не раньше 2021 года, - отметили в правительстве края.

«Мы заключили государственный контракт на подготовку обоснования инвестиций по строительству путепровода. После этого будет принято решение о дальнейших работах», – подчеркнули в минтрансе.

Напомним, в прошлом году на путепроводе были выявлены критические дефекты в несущих конструкциях и сооружение признали аварийным, угрожающим безопасности движения автотранспорта и подвижного состава железной дороги. Движение по путепроводу тогда приостановили. В этой связи жителям приходилось в объезд добираться до расположенных рядом школы, детского сада, завода бетонных изделий.

Олег Кожемяко в ходе своей рабочей поездки в Надеждинский район поручил в кратчайшие сроки решить данный вопрос. Дорожники обещали выполнить задачу до конца сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]