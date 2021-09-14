Завершение работ на «находкинском» направлении позволит сместить акценты на другие дороги. Об этом губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил на встрече с трудовым коллективом районного нефтепроводного управления «Дальнереченск» Транснефть – Дальний Восток во вторник, 14 сентября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, чаще всего местные жители задавали вопросы о состоянии дорожной инфраструктуры. Глава Приморья отметил, что за два года удалось отремонтировать действующую дорогу на Находку, а в следующем году откроется движение по новой трассе на этом направлении.

«Дорога в Находку была практически уничтожена, и за два года мы ее капитально отремонтировали, построили мосты – только в этом году сдадим пять сооружений, в 2022 году сделаем оставшиеся. Параллельно строим новую дорогу. Все это позволит сместить акценты в дорожном ремонте на другие территории», – заявил Олег Кожемяко.

По его словам, уже в этом году муниципалитеты получили дополнительные средства на ремонт дорог и до зимы многие проблемные участки приведут в порядок. В целом объем финансирования дорожной сферы увеличился в разы, составил 55 миллиардов рублей за три года.

Также, по словам губернатора, необходимо трехлетнее планирование в дорожном ремонте, что «позволит и дорожникам видеть горизонты планирования, и населению – знать об их планах».

«Приморье набрало хорошие темпы в дорожном ремонте и строительстве, наши предприятия нарабатывают опыт, восстанавливаем филиалы Примавтодора, усилили его техникой, финансами. Все это позволит в ближайшие годы вывести отрасль на более высокий уровень развития и привести максимум дорог в нормативное состояние», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]