Арендное жилье для врачей построят в Дальнереченске

В стационаре дальнереченской центральной городской больницы появятся новый рентген и компьютерный томограф, для врачей построят арендное жилье. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с коллективом медицинского учреждения во вторник, 14 сентября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, во время рабочей поездки в Дальнереченск глава региона посетил отремонтированный стационар на 200 мест. Теперь пациенты проходят лечение в новых палатах, работает комната реабилитации. Однако в лечебном учреждении нет рентгена, компьютерный томограф старый и часто ломается.

«Мы предусмотрим в бюджете 2022 года средства на рентген и новый компьютерный томограф. Сделаем все, чтобы у вас была возможность нормально работать, а люди могли пройти качественное медицинское обследование», – обозначил Олег Кожемяко.

На встрече с коллективом центральной городской больницы поднимался вопрос жилья для медицинского персонала. По словам педиатра Дарьи, она приехала в Дальнереченск на работу в 2013 году, через три года администрация предоставила девушке квартиру в аренду.

«Через 10 лет непрерывного стажа квартира будет ваша. Все гарантирующие документы вы получите», – заверил глава города Сергей Старков.

Олег Кожемяко подчеркнул, что для работников бюджетной сферы в Дальнереченске будет построено арендное жилье.

«Такая необходимость есть. Мы будем строить по одному дому для сотрудников бюджетной сферы в Дальнереченске, Лесозаводске, Лучегорске. Это позволит молодым врачам, учителям, тренерам заселиться в готовое жилье с невысокой арендной платой и возможностью оформить льготную ипотеку», – заявил губернатор.

Напомним, 14 сентября глава Приморья работает в Дальнереченске и Дальнереченском районе. Он встретился с коллективами ОАО «Лесэкспорт», ООО «Дальнереченск Транснефть – Дальний Восток», посетил новый детский сад, спортивный комплекс «Спарта».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]