Бродячих собак в Дальнереченске поместят в питомник

Ветеринарные врачи в специальном питомнике в Дальнереченске обследуют бродячих собак на наличие бешенства. Поручение провести профилактическую работу с безнадзорными животными губернатор Приморского края Олег Кожемяко озвучил на встрече с сотрудниками ОАО «Лесэкспорт» во вторник, 14 сентября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, жители территории рассказали, что боятся стай бродячих собак. По словам мэра Дальнереченска Сергея Старкова, в городе уже создан питомник с вольерами для безнадзорных животных.

Олег Кожемяко подчеркнул, что бездомных собак нужно отловить и поместить в питомник.

«Пригласите ветеринара, чтобы он обследовал животных на наличие заболеваний, потом прививайте», – обозначил глава региона.

Напомним, 14 сентября губернатор Приморского края работает в Дальнереченске и Дальнереченском районе. Глава региона встретится с коллективами предприятий, посетит социальные и спортивные учреждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]