В Арсеньеве соперничающие стаи бродячих собак пугают жителей (видео)





Видео «разборок» двух стай бродячих собак сняла жительница Арсеньева, - сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на @arstv.

«Собаки в парке не дают людям прохода! Мы сегодня ели убежали с ребёнком!» — сопроводила комментарием видео жительница Арсеньева.

Женщина считает, что в парке две соперничающие стаи безнадзорных собак пытаются поделить территорию.

Некоторые подписчики канала подтвердили, что также встречали в парке собак, а также назвали другие адреса, где встречали бродячих четвероногих.

Одна из подписчиц встала на защиту безнадзорной живности: «Сколько раз ходила мимо собак, ни одна даже не тявкнула, почему же на вас кидаются? Собаки чувствуют страх и слабых. В парке живут собаки, у сторожки, они бегают вольно, иногда просто гавкают, или отгоняют чужих собак», — сообщила она.

Однако большинство увидевших новость решили, что нужно принимать меры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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