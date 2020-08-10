Шокирующее видео нападения бродячих собак на ребенка оказалось в распоряжении "Вести: Приморье"

Стая бездомных собак терроризирует жителей улицы Калинина во Владивостоке. Об этом в редакцию "Вести: Приморье" сообщила жительница дома по ул. Калинина, 177.

Женщина рассказала, что собаки по ночам рвут кошек, а днем нападают на детей. Жительница Владивостока прислала в адрес редакции шокирующие фото, которые мы не публикуем по соображениям гуманности.

Также в распоряжении редакции оказалось видео, на котором видно, как два огромных пса кидаются на ребенка, поднимающегося по лестнице. К счастью, ребенок оказался не один, и животные отступили.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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