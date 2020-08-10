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Шокирующее видео нападения бродячих собак на ребенка оказалось в распоряжении "Вести: Приморье"

Шокирующее видео нападения бродячих собак на ребенка оказалось в распоряжении "Вести: Приморье"

Источник фото: Скрин видео

Стая бездомных собак терроризирует жителей улицы Калинина во Владивостоке. Об этом в редакцию "Вести: Приморье" сообщила жительница дома по ул. Калинина, 177.

Женщина рассказала, что собаки по ночам рвут кошек, а днем нападают на детей. Жительница Владивостока прислала в адрес редакции шокирующие фото, которые мы не публикуем по соображениям гуманности.

Также в распоряжении редакции оказалось видео, на котором видно, как два огромных пса кидаются на ребенка, поднимающегося по лестнице. К счастью, ребенок оказался не один, и животные отступили. 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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Комментарии: 2

  1. алексей от 10.08.2020 20:17
    бредятина полнейшая,не кто не на кого не кидается,псы подбежали,веляют хвостами дружелюбно.
  2. Васильев Владимир Фёдорович от 10.08.2020 19:45
    Добрый день ! Когда произойдёт ТРАГЕДИЯ, сообщат ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СМИ, узнает Президент Р Ф, тогда ОН решит проблему , тем самым заработает ИМИДЖ , праведного руководителя. Это РАЛЬНОСТЬ в которой МЫ живём. В Этом году Я отогнал ТРОИХ собак от ДЕТЕЙ, В этот же вечер было написано обращение в ПРОКУРАТУРУ Яковлевского района. Обращения как ОБЫЧНО --- в ПУСТОТУ. НЕ их ДЕТЕЙ собаки пугают, депутаты, чиновники, сядут позаседают и забудут ЗАЧЕМ собирались. Если б МЫ в правовом государстве жили.

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