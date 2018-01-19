Стая собак совершила акт вандализма над автомобилем жительницы Приморья
В Приморье жительница Арсеньева рассказала о том, что ее машина стала «жертвой» стаи бродячих собак, сообщают «Вести:Приморье».
Как оказалось, кошка спряталась под капот авто, убегая от собак. Чтобы ее достать, животные стали драть машину. Так, женщина была сильно удивлена, когда увидела повреждения на автомобиле.
пишет авто поста в паблике arstv.
В комментариях многие отметили, что уже сталкивались с такими проблемами. Однако виновных, в таких ситуациях, вряд ли можно наказать.
«Какие зубы у бездомных собак, что погрызли автомобиль. да еще из за кошки».
«Подобная ситуация произошла и в нашей семье чуть больше месяца назад. Вышли утром, а машина разбита(бампер подран, номера передние рядом валяются, дифлектор на куски разодран и автомобиль показывает кучу ошибок в электронике) Решили, что кто то из человек виноват.... Думали, думали и запросили записи с камер видеонаблюдения на доме. Было и смешно, и грустно смотреть как в 2 часа ночи бездомные собаки совершают акт вандализма над недешевым авто, заграв предварительно кота под него. Кому претензию предъявлять? Правильно, некому!!! Не властям же)».
«У нас в частном секторе, умер дедушка и у него остались кошки, так каждый день прибегали собаки и пока всех кошек не перегрызли не успокоились, залезали даже по лестнице на чердак и на веранду, разбив стекло».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
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