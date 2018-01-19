Стая собак совершила акт вандализма над автомобилем жительницы Приморья

В Приморье жительница Арсеньева рассказала о том, что ее машина стала «жертвой» стаи бродячих собак, сообщают «Вести:Приморье».

Как оказалось, кошка спряталась под капот авто, убегая от собак. Чтобы ее достать, животные стали драть машину. Так, женщина была сильно удивлена, когда увидела повреждения на автомобиле.

Сегодня ночью свора собак, которая уже знаменита нашему городу, я бы даже сказала, зверски драла мне машину из-за кошки, которая, убегая спряталась внутри! А сейчас ни спросить неского, не предьявить некому.... и не факт, что это не повторится! -

пишет авто поста в паблике arstv.

В комментариях многие отметили, что уже сталкивались с такими проблемами. Однако виновных, в таких ситуациях, вряд ли можно наказать.

«Какие зубы у бездомных собак, что погрызли автомобиль. да еще из за кошки».

«Подобная ситуация произошла и в нашей семье чуть больше месяца назад. Вышли утром, а машина разбита(бампер подран, номера передние рядом валяются, дифлектор на куски разодран и автомобиль показывает кучу ошибок в электронике) Решили, что кто то из человек виноват.... Думали, думали и запросили записи с камер видеонаблюдения на доме. Было и смешно, и грустно смотреть как в 2 часа ночи бездомные собаки совершают акт вандализма над недешевым авто, заграв предварительно кота под него. Кому претензию предъявлять? Правильно, некому!!! Не властям же)».

«У нас в частном секторе, умер дедушка и у него остались кошки, так каждый день прибегали собаки и пока всех кошек не перегрызли не успокоились, залезали даже по лестнице на чердак и на веранду, разбив стекло».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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