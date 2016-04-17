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Машину погрызла стая собак-беспредельщиков (видео)

Машину погрызла стая собак-беспредельщиков (видео)

Источник фото: скрин видео @mark2_che

В Уссурийске, в районе дома по улице Ленинградская, 53, ночью стая собак погрызла припаркованный автомобиль, сообщают «Вести:Приморье».

Так, глубокой ночью один из очевидцев снял на видео то, как собаки пытались «расправиться» с припаркованной во дворе дома машиной. В комментариях паблика предположили, где-то под автомобилем спрятался котейка.

«Шугануть не судьба? эти блоховозы котика загнали под машину и хотели сожрать», «У мня так же почти было, кот запрыгнул на капот, ну и собаки пытались его достать, поцарапали мне капот, и номер погнули», «Вот собаки .. девяностыми живут ещё.. беспредельщики», «Скорее всего эта банда гналась за котом который сейчас под капотом».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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