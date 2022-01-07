Арендное жилье для востребованных специалистов построят в Чугуевском округе

В 2022 году Чугуевский округ присоединится к краевой программе арендного жилья – 24 квартиры для работников бюджетной сферы возведут в муниципалитете в ближайшие годы. Планы по строительству дома для привлечения новых специалистов на территорию озвучил губернатор Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в пятницу, 7 января, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Посещая объекты социальной инфраструктуры муниципалитета, губернатор проверил, как выполнено его поручение по ремонту Чугуевской центральной районной больницы. В марте прошлого года он поручал провести реконструкцию здания. Как доложил глава округа Роман Деменев, за несколько месяцев был обновлен фасад главного корпуса медучреждения, отремонтировано терапевтическое отделение – заменены канализационные трубы и электропроводка.

В 2022 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения, соответствующей целям нацпроекта «Здравоохранение» планируется завершить ремонт фасада ЦРБ, а также возвести пять новых фельдшерско-акушерских пунктов на территории округа. До 2024 года предстоит привести в порядок инфекционное отделение больницы и родильный дом.

«Необходимо добавить денежные средства на лечебное учреждение: на фасад, внутренние работы. Люди довольны, что сделали ремонт в стационаре», – отметил Олег Кожемяко.

Во время общения с пациентами больницы губернатор также анонсировал запуск в Чугуевском округе краевой программы арендного жилья. Приступить к возведению первого дома по ней планируют уже в этом году.

«Договорились с главой территории о начале строительства арендного жилья, место он предусмотрел. В этом году Корпорация развития жилищного строительства начнет возводить здесь 24-квартирный дом. Он очень нужен, особенно для работников здравоохранения. На севере края острая нехватка врачей первичного звена, узких специалистов, поэтому мы будем предоставлять им жилье, повышать “подъемные” для таких территорий, причем очень значительно», – заявил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]