Физкультурно-оздоровительный комплекс построят по нацпроекту в Чугуевском округе

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по национальному проекту «Демография» в селе Чугуевка планируют завершить в 2022 году. Об этом губернатору Приморья Олегу Кожемяко доложили в пятницу, 7 января.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, во время поездки в Чугуевский муниципальный округ глава региона осмотрел ряд объектов спортивной инфраструктуры, как уже функционирующих, так и тех, которые только предстоит сдать в эксплуатацию. Один из таких – физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Чугуевка.

На двух этажах ФОКа расположатся поле для мини-футбола, залы борьбы и бокса, фитнес-центр, групповые секции, баскетбольная, волейбольная площадки и другие – для занятий спортом как можно большего количества жителей территории.

«Побывали в Чугуевке, посмотрели, как строятся спортивные объекты. На ФОКе нужно добавить рабочих – после праздников это будет сделано. В текущем году комплекс планируют сдать. Он станет новым центром притяжения», – отметил Олег Кожемяко.

Рядом с возводимым объектом находится действующая ледовая арена «Олимп». Губернатор побывал внутри, осмотрел мощности, пообщался с местными любителями хоккея.

Посетил глава Приморья и местную лыжную базу, лыжи и лыжное оборудование для которой также приобрели по нацпроекту. Посетители спортобъекта поблагодарили за возможность бесплатно приобщаться к лыжному спорту и попросили распространить инициативу на коньки.

«Рядом со стадионом есть каток, поэтому необходимо поставить вагончик, организовать в нем прокат коньков, место, где можно обогреться и оставить одежду. В течение этой зимы министерство физической культуры и спорта края вместе с главой района эту задачу выполнят», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Напомним, пятницу, 7 января, губернатор провел в Чугуевском округе. Глава региона проверил ход работ на социальных объектах, озвучил ряд поручений, в частности касающихся увеличения темпов строительства жилья.

«Думаю, в результате нашей поездки и работы главы жители увидят позитивные изменения в 2022 году в виде уже запущенного детского сада, физкультурно-оздоровительного комплекса, начала строительства арендного жилья», – отметил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]