Активные строительные работы ледовой арены в Кавалерово возобновят весной

Строительство ледовой арены в поселке Кавалерово, которое ведется по нацпроекту «Демография», возобновят с наступлением плюсовых температур. Временная приостановка работ не повлечет сдвиг планируемых сроков сдачи объекта. Об этом сообщили губернатору Приморья Олегу Кожемяко во время его рабочей поездки в Кавалеровский район в пятницу, 7 января.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, на строительство ледовой арены в Кавалерово предусмотрели как федеральные, так и краевые средства. Объект должны ввести в эксплуатацию осенью этого года. Темп работ оценил губернатор края Олег Кожемяко.

«Вместе с главой района побывали на строящемся объекте – это ледовая арена. В настоящее время бетонные работы приостановлены, так как подрядчикам необходимо закупить материалы, организовать монтажную площадку, чтобы на ней находились металлоконструкции, сэндвич-панели, оборудование, которое необходимо для строительства. С начала положительных температур они должны приступить к монолиту, производству бетонных работ и монтажу», – отметил Олег Кожемяко, поручив министерству строительства региона взять на контроль поставку и завоз на объект необходимых материалов для возобновления строительства.

Кроме того, глава Приморья и руководитель территории Анжела Бурая обсудили реализацию наказов избирателей в районе.

«Посмотрели вновь по тем наказам, которые давали жители. Например, о необходимости строительства ФАПа в поселке Рудный, капитальном ремонте инфекционного отделения Кавалеровской ЦРБ, благоустройстве прилегающей территории. Соответствующие поручения даны краевому минздраву. Рассчитываю, что в этом году они приступят к этой работе», – обозначил губернатор.

Еще одним итогом поездки Олега Кожемяко в район стало решение о расширении спортивно-развлекательной инфраструктуры Кавалерово.

«Один из важнейших вопросов, который озвучивали жители поселка, касается приобретения готового здания, в котором может разместиться оздоровительно-культурный центр. В нем разместятся фитнес-залы, библиотека. Надеюсь, что все эти решения закрепим на ближайшей сессии Законодательного Собрания. После приедем сюда большой командой, чтобы проработать все эти решения и выработать планы-графики их исполнения», – подытожил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]