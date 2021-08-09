Станцию водоочистки в приморском Хасане готовят к запуску

Коммунальщики занимаются настройкой оборудования на станции водоочистки в поселке Хасан, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Ввести объект в эксплуатацию до конца августа поручил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Как рассказали в краевом министерстве ЖКХ, специалисты провели техническое обследование очистных сооружений, определились с перечнем мероприятий, необходимых для запуска объекта.

«Сейчас приобретаются материалы, запчасти, и на этой неделе бригады Примводоканала приступят к пусконаладке оборудования станции», – уточнил министр Владимир Бабич.

По его словам, завершить все работы и ввести в эксплуатацию станцию водоочистки планируется в 20-х числах августа.

Напомним, вопрос о качестве воды в кранах жителей Хасана главе региона озвучили во время «Прямого разговора с Олегом Кожемяко». Тогда губернатор поручил профильному министерству и главе территории оперативно организовать подвоз питьевой воды жителям поселка и разобраться с вопросом введения в эксплуатацию очистных сооружений до конца августа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]