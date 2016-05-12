Реконструкция моста началась в Большом Камне

Дорожники отсыпают объезд возле моста через реку Сахарная на въезде в Большой Камень, готовятся к укладке водопропускных труб. Завершить работы планируется в начале июля, после чего строители приступят непосредственно к демонтажу старого сооружения, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Это будет 72-метровый железобетонный мост, монтаж его планируется завершить до конца этого года.

Кроме того, идет асфальтирование дороги на улице Промышленной, которая «уведет» большегрузы в объезд Большого Камня.

Протяженность дороги составляет 3,7 километра, уже выполнено 40% работ, работы планируется завершить в сентябре.

Губернатор края Олег Кожемяко поручил решить вопрос с переносом тепловых и электросетей, проходящих по объекту, чтобы не задерживать прокладку дороги.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]