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Реконструкция моста началась в Большом Камне

Реконструкция моста началась в Большом Камне

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Дорожники отсыпают объезд возле моста через реку Сахарная на въезде в Большой Камень, готовятся к укладке водопропускных труб. Завершить работы планируется в начале июля, после чего строители приступят непосредственно к демонтажу старого сооружения, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. 

Это будет 72-метровый железобетонный мост, монтаж его планируется завершить до конца этого года.

Кроме того, идет асфальтирование дороги на улице Промышленной, которая «уведет» большегрузы в объезд Большого Камня.

Протяженность дороги составляет 3,7 километра, уже выполнено 40% работ, работы планируется завершить в сентябре.

Губернатор края Олег Кожемяко поручил решить вопрос с переносом тепловых и электросетей, проходящих по объекту, чтобы не задерживать прокладку дороги. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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