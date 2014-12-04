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Губернатор вынес ультиматум строителям очистных сооружений в Арсеньеве

Губернатор вынес ультиматум строителям очистных сооружений в Арсеньеве

Реконструкция водопроводных очистных сооружений в Арсеньеве должна быть завершена в первых числах ноября. Об этом заявил губернатор Приморского края во время рабочей поездки в муниципалитет.

На личной встрече с общественными наблюдателями выяснилось, что ремонт водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная в рамках нацпроекта «Экология» затянулся. В городе из кранов течет грязная вода. После встречи с наблюдателями Олег Кожемяко лично выехал на очистные сооружения.

Подрячику вынесен ультиматум - если работы не будут выполнены до 2 ноября, компанию внесут в «черный список».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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