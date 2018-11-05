Губернатор потребовал синхронизировать деятельность профильных структур ЖКХ в Большом Камне

Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал разбалансированной работу ЖКХ Большого Камня и потребовал синхронизировать деятельность всех профильных структур. Об этом глава региона заявил во время рабочей поездки в Большой Камень, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

По словам главы Приморья, коммунальное хозяйство города ждет модернизация – это прокладка новых водопроводных и канализационных сетей, реконструкция очистных сооружений, замена тепловых сетей. Средства предусмотрены в местном, краевом и федеральном бюджетах. Однако, по словам Олега Кожемяко, необходимо отладить работу жилищно-коммунального комплекса в самом городе.

«Сейчас мы наблюдаем ситуацию как в той басне – лебедь, рак и щука. Все что-то пытаются делать, но результата нет, а от этого, в первую очередь, страдают сами жители. Так продолжаться не может, этот город на особом контроле и краевых и федеральных властей», – заявил он.

Губернатор поручил зампредседателю Правительства Приморья Елене Пархоменко взять под контроль работу ЖКХ Большого Камня.

Олег Кожемяко побывал на строящихся домах для работников ССК «Звезда». На объекте глава края поручил подключить к теплу дома, где закончены и продолжаются отделочные работы.

По словам руководства Корпорации развития Дальнего Востока, новая газовая котельная готова к работе, однако не запускается из-за того, что дома, которые она должна отапливать, находятся в стадии строительства.

«На совещании мне доложили, что работы в домах не ведутся, и тепло не нужно, по факту мы видим, что в четырех домах завершена отделка, и они стоят вымораживаются. Почему до сих пор не подано тепло?» – обратился к руководству корпорации и города Губернатор.

Ссылки на то, что для новой котельной не хватает мощности, Олег Кожемяко назвал несостоятельными и распорядился ускорить запуск тепло источника, а сейчас подать тепло от другой котельной.

Глава края посетил и саму новую котельную. В ходе поездки Олег Кожемяко осмотрел и прокладку теплосети от котельной «Звезды», что позволит улучшить теплоснабжение значительной части города.

Как доложила Елена Пархоменко, завершить все работы планируется до конца февраля этого года.

«Объем работ значительный – предстоит сделать технологический прокол под дорогой, чтобы протянуть под ней трубы. Сейчас задействовано достаточное число техники и специалистов, чтобы завершить теплотрассу в срок», – уточнила зампред Правительства Приморья.

Еще один строящийся объект коммунальной инфраструктуры Большого Камня, который осмотрел Губернатор, – канализационный коллектор, который «соберет» существующие стоки и стоки будущих микрорайонов. Работы ведется Приморским водоканалом и, по словам министра ЖКХ Приморья Владимира Бабича, завершатся в апреле этого года.

Вопросы ЖКХ звучали и на личном приеме граждан, который провел Олег Кожемяко в Большом Камне.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]