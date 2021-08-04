Ледовую арену начнут строить в Находке

В сентябре в Находке начнется строительство ледовой арены, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом стало известно во время встречи губернатора Приморья Олега Кожемяко с коллективом Находкинской городской больницы 3 августа, пояснили в правительстве края.

Отвечая на вопрос жителей о создании в городе ледовой арены, Олег Кожемяко сообщил, что Находка вошла в соответствующую программу и деньги на строительство объекта уже выделены. Для уточнения подробностей глава края созвонился с министром физической культуры и спорта Приморья Жаном Кузнецовым, который доложил, что торги на поиск подрядчика уже состоялись и контракт с ним заключат 4 августа.

«Начать строительство планируется в первой декаде сентября. Срок сдачи в эксплуатацию – конец 2022 года. Все средства на возведение объекта предусмотрены на 2021-2022 годы в федеральном и краевом бюджетах», – уточнил министр.

Олег Кожемяко подчеркнул, что аналогичные объекты до 2023 года появятся в Кавалерово, Арсеньеве, Дальнегорске, Спасске-Дальнем – деньги также заложены в бюджете.

«Помимо этого, во Врангеле компания “Восточный Порт” будет строить свою ледовую арену. Мы поможем в части инженерной инфраструктуры», – добавил губернатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]