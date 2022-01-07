Новый детский сад на севере Приморья откроется в этом году

В 2022 году в селе Чугуевка будет полностью ликвидирована очередь в дошкольные образовательные учреждения. Решить этот вопрос позволит новый детский сад на 120 мест, построенный в муниципалитете по национальному проекту «Демография» - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Новое дошкольное учреждение для малышей расположилось на улице Школьная, 5, административного центра округа. Строительно-монтажные работы завершились в конце 2021 года – детский сад возведен по всем современным правилам и нормам. Здесь есть бассейн для малышей, функциональный спортзал и другие необходимые для развития и отдыха ребят помещения.

Свои двери для маленьких посетителей учреждение откроет уже в новом учебном году. Как заверил глава Чугуевского округа Роман Деменев, до 1 сентября предстоит благоустроить территорию, выполнить монтаж оборудования, уже началась работа по подбору персонала.

«В первом квартале также будут проведены все необходимые работы по лицензированию объекта», – обозначил он.

Олег Кожемяко осмотрел все помещения нового детского сада и подчеркнул, что благодаря нацпроекту и предусмотренному в его рамках федеральному и краевому финансированию северный муниципалитет получил современный, а главное – очень нужный социальный объект.

«Сейчас здесь в очереди на места в дошкольных учреждениях – около 90 детей. Садик же рассчитан на 120 мест, поэтому уже в этом году все желающие получат путевку. Основные виды работ завершены. Сейчас, несмотря на новогодние каникулы, идет замывка помещений, подготовка к размещению оборудования, которое уже закуплено», – отметил Губернатор.

Добавим, благодаря национальным проектам до конца 2022 года в Чугуевском округе также появятся два современных дома культуры – в селах Верхняя Бреевка и Ленино.

«Первый будет вмещать до 100 посетителей. Планируется проводить здесь массовые мероприятия, занятия с детьми и взрослыми. Здесь же разместится кинозал, часть помещений займут работники муниципальной власти. Второй – на 50 мест. Предварительные сроки сдачи объектов в эксплуатацию – лето 2022 года» – подчеркнул глава округа Роман Деменев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]