Меры поддержки врачей и педагогов в Приморье усовершенствуют, а Партизанскую городскую больницу ждет глобальная модернизация, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко на встрече с коллективом медучреждения в среду, 11 августа.

В рамках рабочей поездки в Партизанск Олег Кожемяко посетил главную здравницу города. Он осмотрел мощности медучреждения и проверил, как выполнен ремонт части здания, пострадавшей во время пожара.

На встрече с коллективом горбольницы говорили, в том числе, о нехватке кадров и о том, как решить эту проблему. Губернатор подчеркнул, что для этого будет усовершенствована программа поддержки молодых специалистов. Более того, работу в этом направлении в ручном режиме усилят в каждом из муниципалитетов.

«Например, здесь врачи озвучили проблему нехватки служебного жилья для молодых специалистов. На этой территории, конечно, разумнее его не строить, а приобрести. В ближайшее время рассмотрим вопрос покупки 10 квартир», – отметил Олег Кожемяко.

Еще один вопрос, который прозвучал на встрече, – о возможности модернизации больницы и приведения ее в нормативное состояние.

По словам главы Приморья, в этом году будет подготовлена вся инженерная документация по корпусам, нетронутым пожаром, а уже в следующем году начнутся работы по приведению их в порядок.

«У нас есть денежные средства на взрослую и детскую поликлиники, следующий этап – сама больница», – обозначил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]