Названы сроки сдачи дороги на Партизанск

Завершить работу на нескольких участках «партизанской» трассы подрядчик должен до конца сентября, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Об этом губернатору Приморья Олегу Кожемяко доложили во время его осмотра ремонтируемой дороги в среду, 11 августа.

Как отметил Олег Кожемяко, провести капитальный ремонт дороги, связывающей Партизанск, Партизанский, Лазовский, Ольгинский районы, было необходимо. Об этом просили и сами жители края.

«После многолетнего перерыва в ремонте этой дороги, после того, как был разрушен мост на Литовку, дорога пришла в негодность. Поэтому было принято решение в этом году приступить к ее капитальному ремонту. Сейчас в работе – 12 километров от “нулевого” поворота до Стеклянухи в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги”, а также 17 километров от Новой Москвы до Серебряного перевала», – подчеркнул губернатор.

Подрядчик заверил главу региона, что все работы будут завершены в сентябре. В следующем году останется привести в нормативное состояние еще один участок – от села Казанка до места в районе кафе «Ущелье Дарданеллы».

«Зимой подрядчик проведет работы по выемке пучин, уплотнению грунта, чтобы с началом сезона оперативно заасфальтировать этот участок», – добавил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]