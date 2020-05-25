Подрядчика для ремонта пострадавшей от пожара больницы в Партизанске определят в ближайшее время

Решением оперативного штаба Приморского края будет определен подрядчик для ремонта больницы в Партизанске, пострадавшей от пожара кровли в понедельник, 25 мая. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко, побывав на месте происшествия.

По словам главы региона, в настоящее время пожар локализован, идет проливка конструкций, в ближайшее время начнется разбор поврежденной кровли, больные размещены в соседнем корпусе.

«Решением штаба будет определен подрядчик для ремонта больницы, составим смету на работы. Сейчас проведут переподключение сетей, установят томограф, развернут реанимацию, приведут в порядок соседний терапевтический корпус, где размещаются все больные», – прокомментировал губернатор.

Олег Кожемяко отметил своевременные и слаженные действия пожарных и медперсонала.

Напомним, в 7.00 25 мая на пульт оперативного дежурного поступила информация о возгорании крыши горбольницы в Партизанске по улице Ленинской, 28. Пожару был присвоен повышенный ранг, к ликвидации огня привлечены 40 человек личного состава и 10 единиц техники. Эвакуировано 56 лежачих больных и 18 человек персонала.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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