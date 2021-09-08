Правительство Приморья профинансирует ремонт дома офицеров в Фокино

Дом офицеров в Фокино капитально отремонтируют в следующем году, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. О поддержке жителей и местных властей в этом вопросе заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи с коллективом 1477-го Военно-морского клинического госпиталя в среду, 8 сентября.

Жители Фокино, работающие в госпитале, попросили главу региона оказать помощь в ремонте здания дома офицеров.

«Красивое здание, с колоннами, расположено в центре города, раньше в нем и кинотеатр был, и кружки детские, но теперь оно обветшало, требует серьезного ремонта», – рассказали люди.

По словам мэра города Александра Баранова, здание уже передано в муниципальную собственность, что позволило привлечь на его ремонт средства городской казны. Открыт зал бокса, хореографический класс, начали менять окна. Но серьезного вниманию требуют фасад, кровля, необходима и внутренняя отделка.

Олег Кожемяко выразил готовность оказать краевую поддержку в ремонте объекта.

«Давайте заложим средства на следующий год на ремонт фасада, кровли, а вы займитесь “внутрянкой”. Городу нужен красивый дом офицеров,», – обратился к главе Фокино губернатор.

Также Олег Кожемяко подтвердил, что в городе приведут в порядок фасады домов по краевой программе капитального ремонта – соответствующая работа уже ведется профильными ведомствами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]