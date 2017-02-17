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Вчера, 21:37

Кожемяко пообещал 40 млн. рублей на капитальный ремонт детской краевой психбольницы

Кожемяко пообещал 40 млн. рублей на капитальный ремонт детской краевой психбольницы

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вместе супругой побывали сегодня в детской краевой психиатрической больнице. Учреждение нуждается в ремонте и расширении. Здесь оказывают помощь детям и подросткам в кризисных ситуациях, например, страдают от аутизма, испытывают навязчивые страхи или имеют другие невротические нарушения.

Строителей здесь не было почти 30 лет. И впервые за это время помещения приводят в порядок. А в следующем году планируют заложить 40 миллионов рублей на капитальный ремонт больницы.

Ирина Герасименко, супруга губернатора Приморского края Олега Кожемяко: "Детки с отклонениями. Им нужно фоновое воспроизведение сказок, стихов. И возникла тогда идея закупить аудиооборудование для вопроизведения информации. Я думаю, что, если будет помощь государства и мы еще будем помогать, то у нас будут большие подвижки".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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