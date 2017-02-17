Кожемяко пообещал 40 млн. рублей на капитальный ремонт детской краевой психбольницы

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вместе супругой побывали сегодня в детской краевой психиатрической больнице. Учреждение нуждается в ремонте и расширении. Здесь оказывают помощь детям и подросткам в кризисных ситуациях, например, страдают от аутизма, испытывают навязчивые страхи или имеют другие невротические нарушения.

Строителей здесь не было почти 30 лет. И впервые за это время помещения приводят в порядок. А в следующем году планируют заложить 40 миллионов рублей на капитальный ремонт больницы.

Ирина Герасименко, супруга губернатора Приморского края Олега Кожемяко: "Детки с отклонениями. Им нужно фоновое воспроизведение сказок, стихов. И возникла тогда идея закупить аудиооборудование для вопроизведения информации. Я думаю, что, если будет помощь государства и мы еще будем помогать, то у нас будут большие подвижки".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]