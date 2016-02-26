Мост в село Перевозная восстановят в течение двух месяцев. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время визита в Хасанский район в пятницу, 30 августа.

Данный район – один из наиболее пострадавших от тайфунов. Из-за ливней подмыло основание моста в село Перевозная, обрушились плиты и осыпался грунт. На место оперативно прибыли специалисты Примавтодора. Сейчас на объекте задействованы 10 единиц техники – грузовики, бульдозер, кран. Снабжение села ведется через море.

«Сегодня достанем упавшие плиты и начнем устраивать объезд моста. В течение трех дней сделаем. Для этого необходимо 3 тысячи тонн грунта и трубы», – сообщил директор Примавтодора Алексей Ширшов.

Олег Кожемяко обратил внимание на то, что районные власти и подрядчик не выполнили поручения краевого штаба по чрезвычайным ситуациям.

«Считаю, что подрядная организация упустила период наводнения, не было сделано усиление основания моста, вскрытие дорожного полотна. Районные власти также должны были держать ситуацию на контроле», – заявил глава Приморья.

Губернатор поручил восстановить мост в течение двух месяцев.

«На эти цели необходимые средства из бюджета будут направлены. Хасанский район привлекателен для отдыхающих, поэтому дороги должны быть в надлежащем состоянии», – обозначил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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