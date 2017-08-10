Доживем до понедельника: жителям Октябрьского района начнут выплачивать возмещение за ущерб от стихии





В село Синельниково-2 направят отряд спасателей для помощи местному населению в устранении последствий ЧС. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время визита в пострадавший от недавних тайфунов Октябрьский район, сообщили «Вестям: Приморье» в краевой администрации.

Октябрьский район – один из тех муниципалитетов края, который сильнее всего пострадал в результате стихии. Подтоплено более 460 домов, социальные объекты – школа, детский сад, дома культуры. В районе работали 14 спасательных групп, более 80 человек, включая отряд спасателей Амурского МЧС России.

Олег Кожемяко осмотрел сельскую школу, где сегодня обучаются более 100 детей из сел Гранатовка, Запроточное и Синельниково-2.

«Сейчас школа работает в штатном режиме. Все основные работы после затопления выполнены – помещения очищены от грязи, просушены», – сообщила директор учреждения образования Светлана Краснова.

Во время встречи с жителями Синельниково-2 Олег Кожемяко подчеркнул, что им будет оказана необходимая поддержка.

«Районная администрация все заактировала, с понедельника начнет оказывать финансовую поддержку пострадавшим жителям. Мы направим средства на приведение в порядок дороги, ведущей в село. Также сюда прибудет отряд спасателей, который поможет пенсионерам, социальным категориям граждан в ремонте домов, расчистке канав», – заявил он.

Также Губернатор осмотрел аварийный мост в село Запроточное. В данный момент Примавтодор делает здесь временный объезд.

«Главе района поставлена задача по берегоукреплению, расчистке рек, чтобы в следующем году минимизировать последствия от тайфунов», – обозначил Олег Кожемяко.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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