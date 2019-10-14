Губернатор пообещал дополнительные выплаты приморцам, пострадавшим от летнего паводка

Губернатор Приморья посетил районы края, которые наиболее сильно пострадали от летних тайфунов. Олег Кожемяко оценил ход аварийно-восстановительных работ в селе Безверхово — сошедший здесь сель повредил первый этаж жилого дома. Также дорожники восстанавливают подъезды к Хасанской районной больнице, которые размыло во время ЧС.

В Октябрьском районе Приморья Олег Кожемяко побывал в селах Синельниково-1 и Синельниково-2. В одном из населенных пунктов уже идут работы по укреплению речной дамбы — их должны закончить до конца года.

Один из главных вопросов на повестке дня — выплаты пострадавшим приморцам. Компенсации из краевого бюджета за утерянный урожай и имущество уже получили более двух тысяч человек. Олег Кожемяко пояснил, что скоро дополнительные средства на эти цели будут направлены из резервного фонда правительства страны.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: "Безусловно, мы проведем эти выплаты. По тем актам, которые были составлены комиссиями, которые обходили дворы. Я думаю, что люди еще получат дополнительные деньги, что будет хорошим подспорьем для того, чтобы все затраты, понесенные во время наводнения, каким-то образом компенсировать".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]