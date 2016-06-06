40 миллионов рублей федеральных средств поступило в Приморье на выплаты пострадавшим от ЧС

39,7 миллиона рублей поступили в Приморье во вторник, 15 октября, из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, средства распределены по кредитным организациям и на почту для выплат гражданам, пострадавшим от наводнения.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей получат 837 человек. Выплаты по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества получат 578 человек, по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества – 24 человека.

Всего по распоряжению Правительства РФ на помощь пострадавшим от наводнения приморцам запланировано до 42 миллионов рублей. Поэтому в муниципальных образованиях края начали формировать дополнительные списки.

«Еще 100 человек получат выплаты по 10 тысяч рублей за подтопленный дом. 50 тысяч рублей получит семья, у которой имущество пострадало частично, 100 тысяч рублей – также одна семья за полную утрату имущества. Положенную помощь граждане, не вошедшие в основной список, получат уже в ближайшее время», – комментирует и.о.директора департамента Светлана Красицкая.

Напомним, за дополнительной финансовой помощью в Правительство РФ обратилась Администрация Приморья. На состоявшемся 14 октября заседании оперативного штаба Губернатор края Олег Кожемяко подчеркнул, что денежные средства должны быть оперативно доведены до населения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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