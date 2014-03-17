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6 млн. рублей выплатят пострадавшим в результате ЧП жителям села Вознесенка

6 млн. рублей выплатят пострадавшим в результате ЧП жителям села Вознесенка

Источник фото: dpskontrol125rus

Почти 6 миллионов рублей выплатят жителям дома в селе Вознесенка Хорольского округа, пострадавшего в результате ЧП 13 сентября. - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. Средства направлены из резервного фонда Правительства Приморского края по распоряжению губернатора Олега Кожемяко.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, выплаты для приобретения нового жилья получат жители шести квартир разрушенного дома.

«Кроме того, от 50 до 100 тысяч рублей люди получат за полную или частичную утрату имущества», – уточнили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло в двухэтажном доме на 12 квартир. Поручение помочь его жильцам дал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который лично побывал на месте происшествия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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