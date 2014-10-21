По 100 тысяч рублей и сертификаты получат пострадавшие в селе Вознесенка

В Хорольском округе спасатели заканчивают очистку территории дома в селе Вознесенка, который был разрушен в результате чрезвычайного происшествия в минувшее воскресенье. Жильцам, чье имущество пострадало, выплатят более 100 тысяч рублей.

Об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба под руководством Губернатора Приморья Олега Кожемяко в понедельник, 14 сентября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как отметил глава муниципалитета Алексей Губайдуллин, эвакуированных жителей обеспечили кровом и горячим питанием. На месте работает комиссия по оценке ущерба, акты должны составить к концу дня.

«Восстановление дома – это задача муниципалитета, но прошу МЧС курировать выдачу сертификатов и квартир людям. Мы выделим денежные средства из резервного фонда на эти цели. Также поможем по 100 тысяч рублей направить людям, у которых пострадало имущество. По 10 тысяч выплатит пострадавшим район», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Напомним, в минувшее воскресенье в двухэтажном доме в селе Вознесенка произошел хлопок, в результате которого обрушилось перекрытие, погиб человек. Жители, чьи квартиры пострадали, – более 20 человек – после ЧП эвакуированы в местный Дом культуры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]