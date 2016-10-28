"Даю неделю на то, чтобы закрыть вопрос": губернатор отозвал главу муниципалитета из отпуска

30 семей в Приморье, чьи квартиры и дома пострадали в результате ЧС в Приморье, до сих пор не получили сертификаты на новое жилье. Олег Кожемяко дал неделю на решение проблемы и даже поручил отозвать из отпуска главу Хасанского района, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал недопустимым затягивание процесса выдачи сертификатов на новое жилье пострадавшим в результате ЧС в Хорольском округе и Хасанском районе. Данный вопрос обсудили на совещании с главами муниципальных образований и руководителями органов исполнительной власти региона в пятницу, 9 октября.

Сертификаты на жилье должны получить четыре семьи пострадавшего в результате обрушения дома в селе Вознесенка Хорольского округа, а также 26 семей поселка Зарубино Хасанского района – их дома пришли в негодность после сентябрьского наводнения.

Как доложили руководители этих муниципалитетов, все необходимые процедуры уже пройдены, идет подбор жилья и в ближайшее время люди получат сертификаты. Однако глава региона назвал слишком долгим этот процесс.

«Через неделю в этих населенных пунктах начинается отопительный сезон, но до сих пор люди не получили жилье. Неважно, что, по вашим словам, им есть где жить. Все, что положено, пострадавшие должны получить и максимально быстро. При этом краевым профильным министерствам нужно сопровождать и помогать местным властям. Даю неделю на то, чтобы закрыть этот вопрос», – заявил Олег Кожемяко.

Также губернатор поручил отозвать из отпуска главу Хасанского района – «проблема не решена на его территории, и он лично должен ей заниматься, находясь на месте».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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