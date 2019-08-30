Людей из разрушенного тайфуном барака переселят

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко побывал в пострадавших от тайфуна «Майсак» районах в пятницу, 4 сентября. Один из основных ударов стихии пришелся на Хасанский район, здесь штормовые волны размыли дороги, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Из-за тайфуна оказалась разрушена дорога между селами Андреевка и Рисовая Падь. После шторма на местный пляж из моря выбросило различный мусор, водоросли.

«Эту дорогу размывает каждый год, восстанавливать ее нецелесообразно. Сейчас специалисты будут прорабатывать альтернативный путь. Необходимо привести в нормативное состояние дорогу от Рисовой Пади до села Витязь. На эти цели предусмотрим средства в краевом бюджете, чтобы дорога была сделана к следующему сезону. Также арендаторы должны в ближайшие дни навести порядок на своих пляжах. Не застраивать их строениями на расстоянии 20 метров от моря», – обозначил глава Приморья.

В поселке Зарубино размыта дорога, которая проходит через жилой микрорайон. Губернатор поручил оперативно начать ее восстановление.

«Местные власти определятся с объемом работ, мы направим денежные средства, чтобы приступить к восстановлению этой дороги на следующей неделе. Она должна быть восстановлена и заасфальтирована уже в этом сезоне», – заявил Олег Кожемяко.

Также в результате шторма пострадали дома. Так, барак, расположенный на улице Морская, практически полностью разрушен волной.

«Такой волны я не видела как минимум 50 лет. Бетонные плиты выкидывало от берега моря к домам», – рассказала жительница барака Лариса Сакольникова.

Олег Кожемяко поручил главе района предоставить женщине сертификат на новое жилье.

«Этот барак уже не пригоден для проживания. Впереди зима, нужно предоставить людям новое жилье. Этот вопрос я возьму на контроль», – обозначил Губернатор.

Напомним, тайфун «Майсак» повлиял на погоду в Приморском крае в четверг, 3 сентября. Штормовой ветер стал причиной множества аварий на сетях электроснабжения, пострадали крыши и фасады домов, на ряде дорог транспортное сообщение оказалось заблокированным упавшими деревьями, местами были зафиксированы отключения воды.

К восстановительным работам были привлечены почти 5 тысяч человек и более 1,7 тысячи единиц техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]