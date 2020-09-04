Затопленные дороги и оборванные ЛЭП - губернатор оценил последствия двух ударов стихии в Приморье

Приморский край приходит в себя после ударов двух мощных тайфунов. В конце прошлой недели «Майсак» принес с собой ураганный ветер. А накануне «Хайшен» пролил на головы приморцев обильные дожди. Восстановительные работы продолжаются до сих пор — всю ночь аварийные бригады работали в наиболее пострадавших муниципалитетах региона. Репортаж Александры Мостовой из Хасанского района.

Дорога в село Гвоздево Хасанского района ушла под воду, её смывает каждый год во время сильных дождей. Вот и сейчас тайфун "Хайшен" затопил путь. И теперь добраться до села можно только через Посьет.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:

«Сообщение с населённым пунктом есть, но та дорога не предоставлена для автобусного сообщения».

Хасанский район - один из пострадавших от тайфуна "Хайшен", который принёс в Приморье осадки и сильный ветер. В ходе рабочей поездки муниципалитет посетил губернатор Олег Кожемяко, чтобы оценить последствия разгула стихии. Глава региона также побывал в Надеждинском районе. Здесь ещё устраняют последствия прошлого тайфуна, на трассе в сторону посёлка Новый убирают деревья, поваленные вихрем на линии электропередачи. В целом стихия нанесла большой урон посёлку. Тайфун обнажил и проблемы в сфере энергетики. Многие электроснабжающие организации оказались не готовы к чрезвычайной ситуации. Несколько дней жители разных населённых пунктов вынуждены были оставаться без света.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:

"По многим населённых пунктам мы не успели восстановить электроснабжение после первого тайфуна, сейчас подтянуты дополнительные бригады, они будут работать до тех пор, пока полностью не восстановят электроснабжение. Линии электропередач заросшие, конечно, это приводит к отключениям, трансформаторы старые, незамененные, на основании аварий мы с энергетиками проделаем работу, чтобы можно было восстановить до наступления зимы, а что-то можно сделать капитально на следующий 21 год".

В Надеждинском районе работы хватает, на помощь приморским энергетикам дополнительно вызвали группы из соседних регионов. Ещё одна боевая точка здесь - посёлок Девятый Вал, где из-за тайфуна "Майсак" разрушенной оказалась дорога. Сихия буквально расколола асфальт на кусочки. Дорожное полотно должны восстановить в ближайшее время, средства на эти цели предусморят в краевом и местном бюджетах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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