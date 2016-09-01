Жители Ханкайского района Приморья уже десять дней отрезаны от большой земли

Ханкайский район вошел в число наиболее пострадавших от удара стихии территорий – после прошедших тайфунов «Майсак» и «Хэйшен» здесь сразу несколько сел были отрезаны от большой земли. Доставляют жителей, продукты питания и все необходимое лодочной переправой, которую организовали местные власти и спасатели, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на правительство края.

12 сентября Олег Кожемяко посетил муниципалитет и проверил, как ведутся восстановительные работы, в том числе в населенных пунктах, с которыми временно прервано транспортное сообщение.

«Ситуация здесь, к сожалению, самая сложная, потому что люди находятся без транспортного сообщения на протяжении 10 дней. Вода пока не уходит, есть перемывы через дороги, до сих пор работает лодочная переправа, проходят только большегрузные автомобили», – отметил глава региона.

Для того, чтобы подобная ситуация не повторялась в следующем паводковом сезоне, а последствия стихии были минимизированы, губернатор Приморья поручил уже в этом году приступить к точечному ремонту дорог. Он обозначил, что реконструкция должна быть проведена в октябре-декабре. На данном этапе будут прочищены все заторы, установлены водопропускные трубы необходимых диаметров, подняты насыпи.

«Принято решение в этом году установить водопропускные трубы на тех трех переливах, которые идут на Дворянку и Комиссарово, где-то поднять дороги. Сделать так, чтобы минимизировать ущерб от наводнения следующего года, а транспортное сообщение с населенными пунктами сохранить», – подчеркнул Олег Кожемяко.

По просьбе жителей села Комиссарово возобновится движение автобуса к переправе, пока транспортное сообщение не будет восстановлено полностью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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