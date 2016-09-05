Губернатор проверил ход устранения последствий тайфуна в Надеждинском районе

Один из самых пострадавших от удара стихии муниципалитетов Приморья – Надеждинский район – продолжает «приходить в себя» после тайфуна «Майсак». Как ведутся ремонтные работы на территории, проверил губернатор края Олег Кожемяко в воскресенье, 7 сентября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Глава региона осмотрел ряд объектов, которые наиболее сильно пострадали в результате тайфуна: участки дороги, жилые дома и соцучреждения.

Также как и в других населенных пунктах края здесь частично отсутствует электроснабжение, повреждена кровля, есть подтопления.

«Без света в районе остаются около тысячи человек. Работают бригады ДРСК, их усиливают новыми группами. Главная задача, конечно, сделать так, чтобы уже 7 сентября свет появился во всех населенных пунктах», – отметил губернатор края.

Он также подчеркнул, что в целом в Надеждинском районе очень слабая система энергообеспечения и необходимо принимать решения по созданию участка или филиала ДРСК, способного решать поставленные задачи.

«Район разрастается, увеличился объем потребляемой энергии, поэтому, конечно, здесь нужно ставить новые подстанции, новые сети. Мы с ДРСК и главой района отработаем эту программу, а на следующий год выделим деньги, чтобы шаг за шагом улучшать систему энергообеспечения, чтобы люди меньше страдали от таких природных катаклизмов», – заявил Олег Кожемяко.

Еще одна проблемная тема – подтопленная дорога в Сиреневке с проездом под мостом. По словам главы региона, РЖД в ближайшее время согласует график проведения ремонтных работ. Здесь необходимо укладывать водопропускные трубы и укреплять дорогу.

В целом, как обозначил губернатор, в районе важно не только закончить все восстановительные работы, но и подготовится к новому удару стихии.

«Пострадали крыши домов – 33 многоквартирных дома, где-то полностью сорвана кровля. Работы развернуты, основная задача – подготовится к предстоящему тайфуну, чтобы они хотя бы были закрыты временными укрытиями. Нужно привлечь сюда бригады энергетиков и МЧС с тем, чтобы быстро ликвидировать последствия в случае необходимости», – сказал Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]