Удара от нового тайфуна «Хайшен» не избежать. Губернатор распорядился создать резервы спасателей

Создать резервы спасателей в каждом районе Приморья, где 7-8 сентября ожидается новый удар стихии, и перебросить туда бригады энергетиков – такое поручение дал главам муниципалитетов и профильных ведомств губернатор края Олег Кожемяко на оперштабе в субботу, 5 сентября, сообщают «Вести:Приморье».

По словам главы региона, главная задача сегодня – наладить электроснабжение населенных пунктов – в результате прошедшего тайфуна без света остаются около 18 тысяч человек, а также максимально восстановить поврежденные кровли – таких домов 146.

Как доложили энергетики, наиболее сложная обстановка в Надеждинском, Хасанском, Шкотовском районах, на устранении аварий трудятся 18 бригад. Большинство потребителей специалисты обещают подключить к электричеству до конца дня субботы, 5 сентября.

Продолжается ремонт и поврежденных кровель многоквартирных домов. На сегодняшний день из 146 крыш 33 уже отремонтированы, по 28 домам разрушения серьезные и на их восстановление направят дополнительные средства, отметили в пресс-службе правительства края.

Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов вместе с ликвидацией последствий прежнего начать подготовку к новому тайфуну, который ожидается 7-8 сентября.

«Сейчас нужно убрать разрушения, особенно те, которые могут угрожать людям, накрыть пленкой аварийные крыши. Надо больше задействовать людей для ликвидации последствий, к сожалению, мы видим, что не везде они устраняются быстро», – подчеркнул губернатор.

Также он обратился к руководителям энергосетевых предприятий и МЧС, заявив о необходимости переброски дополнительных сил и техники для создания боевого резерва на местах.

«Тайфун ударит по тем же районам, по каким прошел и прошлый, ожидается практически такой же ураганный ветер, но при этом с дождем. Нужно уже сейчас начать подтягивать силы с других районов, а что касается энергетики, то и с других регионов», – обозначил Олег Кожемяко.

По словам губернатора, в каждом муниципалитете должна быть сформирована группировка от 6 до 25 спасателей, готовых в любой момент приступить к работе: в Шкотовском районе – минимум 25 человек, в Хасанском и Партизанском районах – по 20 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]