В правительстве Приморья назвали сроки устранения последствий тайфуна

Более 350 аварийных бригад энергетиков устраняют последствия тайфуна «Майсак» в Приморском крае. Основные аварии устранят до конца пятницы, 4 сентября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщила заместитель председателя Правительства региона Елена Пархоменко, более 70 населенных пунктов Приморья с общим населением около 150 тысяч человек остались без света из-за обрывов ЛЭП, перехлестов проводов.

«Было отключено 1200 подстанций и более 70 линий электропередач, устранением аварий занимались в общей сложности свыше 350 специальных бригад, оказывает помощь и МЧС. Значительную часть потребителей удалось подключить к электроснабжению», – уточнила Елена Пархоменко.

Наиболее сложная ситуация остается в Хасанском, Шкотовском районах, Фокино. Сложности в устранении вызывает отсутствие проезда ко многим местам аварий, протяженность электролиний. Тем не менее большинство отключений энергетики планируют устранить в течение дня пятницы. На полное устранение аварий может уйти несколько дней.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]