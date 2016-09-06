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«Общество». Тайфун «Майсак» в Приморье: около 150 тысяч человек остались без света

«Общество». Тайфун «Майсак» в Приморье: около 150 тысяч человек остались без света

Аварийные бригады энергетиков продолжают устранять последствия тайфуна «Майсак» в Приморье.

Заместитель председателя правительства региона Елена Пархоменко рассказала, более 70 населенных пунктов Приморья с общим населением около 150 тысяч человек остались без света из-за обрывов ЛЭП, перехлестов проводов.

«Было отключено 1200 подстанций и более 70 линий электропередач, устранением аварий занимались в общей сложности свыше 350 специальных бригад, оказывает помощь и МЧС. Значительную часть потребителей удалось подключить к электроснабжению», – уточнила Елена Пархоменко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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