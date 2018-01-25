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Дождь мешает устранять аварии на электросетях Приморья

Дождь мешает устранять аварии на электросетях Приморья

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Бригады энергетиков продолжают устранять последствия сильных дождей, местами с ветром. Основные причины отключений электроэнергии – подтопление трансформаторных подстанций, подмыв опор, обрыв электропроводов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на правительство края.

Как сообщила заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко, сейчас специалисты электросетей работают в Фокино, Ольгинском, Шкотовском районах, Хорольском округе.

«По всем аварийным объектам идет работа, коммунальщики стараются максимально быстро устранять неполадки, за сутки было только два отключения, превышающие четыре часа, – в Фокино и поселке Рудный Кавалеровского района», - пояснила зампред Правительства региона.

Елена Пархоменко добавила, что во многом быстрому устранению аварий мешает непрекращающийся дождь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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