Дождь мешает устранять аварии на электросетях Приморья
Бригады энергетиков продолжают устранять последствия сильных дождей, местами с ветром. Основные причины отключений электроэнергии – подтопление трансформаторных подстанций, подмыв опор, обрыв электропроводов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на правительство края.
Как сообщила заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко, сейчас специалисты электросетей работают в Фокино, Ольгинском, Шкотовском районах, Хорольском округе.
«По всем аварийным объектам идет работа, коммунальщики стараются максимально быстро устранять неполадки, за сутки было только два отключения, превышающие четыре часа, – в Фокино и поселке Рудный Кавалеровского района», - пояснила зампред Правительства региона.
Елена Пархоменко добавила, что во многом быстрому устранению аварий мешает непрекращающийся дождь.
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