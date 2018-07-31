Сильный дождь нарушил электроснабжение в районах Приморья
В пострадавших от сильных дождей населенных пунктах Приморья аварийные бригады ведут ремонт электросетей и оборудования. Всего за сутки в крае произошло 41 отключение электричества, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.
По информации Дальневосточной распределительной сетевой компании, наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Партизанском районе, где из-за разлива рек Постышевка и Тигровая произошло падение нескольких опор ЛЭП. Это привело к нарушению энергоснабжения в селах Наречное, Бровничи и Углекаменск. После снижения уровня воды энергетики проведут осмотр оборудования, а затем восстановят электроснабжение потребителей
Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, всего за сутки в Приморье произошло 41 отключение электричества.
«Наиболее длительные отключения – более 46 часов – зафиксированы в Большом Камне. В результате аварии без света оставалось шесть многоквартирных домов. Также больше суток было обесточено 50 частных домов в поселке Угловое», – пояснили в ведомстве.
Сейчас энергетики работают во Владивостоке, Надеждинском и Хасанском районах. Основные причины отключений – обрывы проводов, подтопление подстанций.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
04.05.2018 В Приморье продолжается восстановление электросетей
-
26.02.2014 Центр Владивостока остался без энергоснабжения
-
03.05.2018 Энергетики устраняют 41 аварию в Приморье
-
22.05.2019 Электроснабжение и проезд восстановили в селах Партизанского района
-
25.01.2018 33 аварийных отключения электроэнергии произошло в Приморье за сутки
-
27.08.2018 Приморские специалисты восстанавливают электроснабжение в пострадавших районах края
Добавить комментарий