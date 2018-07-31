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Сильный дождь нарушил электроснабжение в районах Приморья

Сильный дождь нарушил электроснабжение в районах Приморья

Фото: Известия

В пострадавших от сильных дождей населенных пунктах Приморья аварийные бригады ведут ремонт электросетей и оборудования. Всего за сутки в крае произошло 41 отключение электричества, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации Дальневосточной распределительной сетевой компании, наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Партизанском районе, где из-за разлива рек Постышевка и Тигровая произошло падение нескольких опор ЛЭП. Это привело к нарушению энергоснабжения в селах Наречное, Бровничи и Углекаменск. После снижения уровня воды энергетики проведут осмотр оборудования, а затем восстановят электроснабжение потребителей

Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, всего за сутки в Приморье произошло 41 отключение электричества.

«Наиболее длительные отключения – более 46 часов – зафиксированы в Большом Камне. В результате аварии без света оставалось шесть многоквартирных домов. Также больше суток было обесточено 50 частных домов в поселке Угловое», – пояснили в ведомстве.

Сейчас энергетики работают во Владивостоке, Надеждинском и Хасанском районах. Основные причины отключений – обрывы проводов, подтопление подстанций.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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