Ураганый ветер стал причиной около 40 аварии на энергосетях Приморья
Аварийные бригады налаживают электроснабжение населенных пунктов Приморья, нарушенное минувшей ночью из-за ураганного ветра.
Как сообщили "Вестям:Приморье" в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, по состоянию на 8.00 8 сентября в Приморье энергетики ликвидируют 38 аварий на электросетях, всего за сутки в регионе произошло 84 отключения.
«Сейчас работы ведутся в Артеме, Владивостоке, Большом Камне, Уссурийске, Анучинском, Надеждинском, Октябрьском, Партизанском, Хасанском районах. Основные причины отключений – обрывы, перехлесты проводов, падение на них веток деревьев», – пояснили в ведомстве.
В департаменте добавили, что избирательные участки, открытые в Единый день голосования, где отсутствует электричество, подключены к резервным источникам питания. Аварийное отключение от электроэнергии не повлияло на процесс голосования.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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