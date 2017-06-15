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Ураганый ветер стал причиной около 40 аварии на энергосетях Приморья

Ураганый ветер стал причиной около 40 аварии на энергосетях Приморья

Аварийные бригады налаживают электроснабжение населенных пунктов Приморья, нарушенное минувшей ночью из-за ураганного ветра.
Как сообщили "Вестям:Приморье" в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, по состоянию на 8.00 8 сентября в Приморье энергетики ликвидируют 38 аварий на электросетях, всего за сутки в регионе произошло 84 отключения.
«Сейчас работы ведутся в Артеме, Владивостоке, Большом Камне, Уссурийске, Анучинском, Надеждинском, Октябрьском, Партизанском, Хасанском районах. Основные причины отключений – обрывы, перехлесты проводов, падение на них веток деревьев», – пояснили в ведомстве.
В департаменте добавили, что избирательные участки, открытые в Единый день голосования, где отсутствует электричество, подключены к резервным источникам питания. Аварийное отключение от электроэнергии не повлияло на процесс голосования.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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